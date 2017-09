Un soldat français tué "au Levant" annonce l'Elysée - Le président de la République salue le sacrifice de ce soldat français

Le chef de l'État annonce ce soir la mort ce matin "au Levant d'un adjudant du 13e régiment des dragons parachutistes".

Il a été "tué au combat" dans la zone irako-syrienne écrit Emmanuel Macron. »

Ce soldat faisait partie des forces spéciales de l'armée. » Comment nos forces spéciales pourchassent les Français de Daech en Irak

Le chef de l'État "salue le sacrifice de ce soldat français tué dans l’accomplissement de sa mission pour la défense de notre pays, la protection de nos concitoyens et la lutte contre la barbarie. Il adresse ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses frères d’armes, et les assure de la pleine solidarité de la Nation dans ces moments douloureux."

"Le Président de la République exprime sa confiance et sa fierté aux militaires français qui combattent avec courage et abnégation les groupes terroristes au Levant comme au Sahel."

