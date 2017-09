Découvrez l'incroyable et très drôle mise en demeure par Netflix pour faire fermer un café s'inspirant de l'une de leur série

La série "Stranger Things" de Netflix est un succès et deux Américains l’ont bien compris en ouvrant le 18 août dernier un bar éphémère à Chicago sur le thème de la série. Le tout sans autorisation de Netflix qui a envoyé un courrier aux exploitants du café leur demandant de ne pas étendre leur concept au-delà des six semaines annoncées faute de quoi le café serait fermé par une action en justice.

Mais Netflix ne manque pas d'humour car la mise en demeure est bourré de références à la série:

"Mon talkie-walkie ne marche plus, donc j’ai dû vous écrire cette note à la place. J’ai entendu dire que vous aviez lancé un bar éphémère Stranger Things sur votre site de Logan Square, à Chicago.

Écoute, je ne veux pas que tu penses que je ne suis qu’un gros «wastoid» (intraduisible), et je trouve génial que vous adoriez autant la série (et encore, attendez de voir la saison 2!) Mais à moins que je ne sois coincé dans l’Upside Down, je ne pense pas avoir signé un deal avec vous pour l’ouverture de ce bar. Vous êtes, de toute évidence, des types créatifs. Alors je suis sûr que vous pourrez comprendre qu’il est important, pour nous, d’avoir notre mot à dire sur la façon dont nos fans découvrent les mondes que nous construisons.

On ne va pas se la jouer Dr Brenner avec vous, mais nous vous demandons, s’il vous plaît de ne pas étendre votre bar éphémère au-delà de son cycle de 6 semaines, (2) de nous joindre pour obtenir une autorisation si vous envisagez de faire quelque chose comme ça à nouveau. Faites-moi savoir dès que possible si vous êtes d’accord avec ces demandes.

Nous aimons nos fans plus que tout, mais vous devriez savoir que le Demogorgon n’est pas toujours aussi indulgent! Donc ne nous obligez pas à appeler vos mères!"