Michel Cymes: "J'ai quitté Twitter... C'est un tel soulagement de plus lire ces connards.. Y'a tellement d'abrutis sur ces réseaux" - Regardez

Michel Cymes était hier l'invité du Tube de Canal Plus, et il a été interrogé sur son départ de Twitter en avril dernier. Fatigué par les insultes et les remarques, le plus célèbre docteur de France avait décidé de fermer son compte et de se retirer. Interrogé pour savoir si il pensait revenir sur Twitter, sa réponse a été claire: "Parfois, ça me manque, mais c'est un tel soulagement de ne plus lire tous ces connards ! Il y a tellement d'abrutis sur ces réseaux..."