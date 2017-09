La chaîne Eurosport va se séparer d'une partie de sa rédaction et de plusieurs commentateurs qui intervenaient à l'antenne

Eurosport, qui appartient au groupe américain Discovery Communications, a lancé un plan de réorganisation visant à se défaire d’une partie de la rédaction, annonce le journal L’Equipe. Plusieurs journalistes sont concernés dont des commentateurs que les téléspectateurs avaient pris l'habitude d'entendre sur l'antenne.

Il s'agit, par exemple de Bruno Cuaz qui intervenait sur le ski alpin mais aussi sur le tennis, de François Schlotterer (biathlon) et Christophe Pleynet (sports de neige).Des départs qui font suite au transfert de la voix du ski sur Eurosport Alexandre Pasteur (neige, cyclisme et et athlétisme) chez France Télévisions au printemps.