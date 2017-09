EXCLU - NRJ12 prépare en secret une nouvelle émission de coaching pour aider des couples à organiser leur mariage

Les mariages ont le vent en poupe sur le petit écran et les téléspectateurs semble prendre du plaisir à regarder des émissions qui mettent en scène des mariés ou futurs mariés. Selon nos informations exclusives, NRJ12 prépare une nouvelle émission qui devrait mêler coaching et mariage.

Ce programme produit par 909 Productions va venir en aide à des couples, quelques semaines avant la cérémonie pour tenter de magnifier le grand jour ! Organisation de la cérémonie défaillante, traiteur en faillite, DJ ringard, famille qui ne peut plus venir... Deux coachs vont tout prendre en main pour que ce qui doit être le plus beau jour dans la vie d'un couple ne tourne pas au cauchemar. Une émission positive et souriante dans la veine des nouveaux programmes que NRJ12 met à l'antenne depuis quelques mois.

