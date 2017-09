La série culte américaine de science-fiction "Star Trek Discovery" arrive à partir du 25 septembre sur Netflix

La série culte américaine de science-fiction "Star Trek Discovery" atterrit sur Netflix ; un projet international en préparation sur Jeanne d'Arc : les rendez-vous des jours à venir dans le monde des séries.

"Star Trek Discovery", qui explore les origines de la série culte américaine de science-fiction, cinquante ans après sa création, arrive à partir du 25 septembre sur Netflix. La diffusion de la nouvelle série de 15 épisodes se déroule en deux étapes. Les huit premiers épisodes seront diffusés chaque lundi jusqu'au 6 novembre. Il faudra ensuite patienter jusqu'en janvier 2018 pour découvrir les épisodes suivants. Un peu plus de cinquante ans après la première diffusion de la série originale créée par Gene Roddenberry (en 1966), la série s'installe à bord d'un autre vaisseau baptisé "Discovery", piloté par un tout autre équipage que celui des mythiques capitaine James Tiberius Kirk et son second, Monsieur Spock.

L'action se situe dix ans avant la mission du Capitaine Kirk dans la série originale. Dans la distribution, on retrouvera le Britannique Jason Isaacs ("The OA", Lucius Malfoy dans Harry Potter), l'Américaine Sonequa Martin-Green ("The Walking Dead") et la Malaisienne Michelle Yeoh ("Tigre et Dragon").