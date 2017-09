NRJ12 réorganise son access dès lundi et va diffuser trois épisodes par jour de la série US "The Middle"

NRJ12 a décidé de modifier ses émissions d'access dès lundi prochain ! A la place du "Mad Mag : le débrief des filles" et du "Super bêtisier", la chaîne proposera trois épisodes par jour de la série américaine "The Middle".

La semaine prochaine, les téléspectateurs retrouveront donc, dès 17h20, "Le Mad Mag" suivi des "Incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie", des "Vacances des Anges, bienvenue chez les Grecs" et de "The Middle". "Le débrief des filles reviendra prochainement dans une autre case", assure la direction de NRJ12 à Jeanmarcmorandini.com.

Hier, "Le Mad Mag : le debrief des filles" a réuni 48.000 téléspectateurs et 0,2 % de part de marché et "Le Super Bêtisier" 85.000 personnes (0,4 %).

.