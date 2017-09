Les photos de la Première dame Brigitte Macron sont-elles retouchées avant d'être publiées ? France 2 a enquêté - Regardez

Hier soir, France 2 diffusait un nouveau numéro de "Complément d'enquête". L'émission, qui était installée en direct dans la cour de l'Elysée, proposait une thématique autour des femmes d'Emmanuel Macron. L'un des sujets s'intéressait principalement à Brigitte Macron, la femme du chef de l'Etat, et aux images d'elle qui font la Une des magazines.

En juillet dernier, lors du voyage du couple Trump, la Première Dame française et Melania Trump se font prendre en photo alors qu'elles se trouvent sur un bateau sur la Seine. Parmi les photographes, il y avait celui de Bestimage, qui couvre l'événement pour toutes les agences françaises. "On nous a promis qu'on aurait ces photos. On les a donc attendues... On nous a dit 'il nous faut le temps de retoucher les images'", a indiqué Jean-Michel Psaïla, directeur de l'agence Abaca, interrogé par une journaliste du magazine.

De son côté, Michèle Marchand, la patronne de Bestimage, a précisé que les photos n'ont pas été retouchées, mais validées par les Premières dames. "Pour nous, c'est inadmissible et incorrect. En aucun cas, déontologiquement, nous retouchons une photo parce que nous sommes des photojournalistes, des agences de presse. Nous sommes les témoins de l'actualité, les témoins de l'Histoire", a continué le directeur de l'agence Abaca, qui a refusé les clichés des deux Premières dames.

.

Regardez

.