L' ex-candidate de Secret Story Fanny Maurer nommée ambassadrice officielle de Clarins

La marque Clarins associe son image à une ancienne candidate de télé-réalité. Fanny Maurer, qui avait participé à l'émission Secret Story, a été nommée ambassadrice et make-up artist France.

"Son coup de pinceau audacieux et créatif va pouvoir exprimer toute la diversité du maquillage Clarins et toutes les possibilités artistiques des looks et tendances de l'année", indique la marque dans un communiqué.

"Le maquillage Clarins me permet une double interprétation des couleurs, douce et délicate ou sophistiquée et intense mais toujours dans l'extrême subtilité. (...) Je me sens en totale affinité avec Clarins, une marque engagée aussi bien pour l'environnement, pour les femmes que pour les animaux", a confié Fanny Maurer.