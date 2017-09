Faut-il instaurer des quotas de "minorités visibles" à la télévision ? Rokhaya Diallo répond dans "Morandini Live" - VIDEO

Il y a quelques jours, Rokhaya Diallo poussait un coup de gueule contre la nouvelle série d'M6 "Quadras" sur le plateau de "Touche pas à mon poste" sur C8. La raison ? Il n'y a pas d'acteurs d'origine asiatique, d'origine maghrébine ou d'acteurs noirs au casting. "Ce n'est pas les quadras de la France que je connais aujourd'hui", expliquait-elle.

Ce matin, invitée de "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People, l'écrivaine a précisé ses propos à Jean-Marc Morandini. La nouvelle chroniqueuse de "TPMP" a indiqué qu'elle a "beaucoup apprécié la série". "Ça fait écho à l'époque. Ils ont réussi à la saisir, mais ils ne sont pas parvenus à la refléter telle qu'elle est", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "Je trouve regrettable d'avoir réussi à saisir une problématique contemporaine et de n'être pas parvenu à montrer la France telle qu'elle était en donnant des rôles à des acteurs d'origine magrébine, d'origine asiatique ou à des acteurs noirs".

Pour elle, aujourd'hui dans le monde de la production audiovisuelle, "il y a une forme de monochromie qui se retrouve à l'écran". A la question de savoir s'il faut instaurer des quotas de "minorités visibles" à la télévision, Rokhaya Diallo estime qu'il faut "amorcer une réflexion". "Je pense que les chaînes du service public devraient imposer aux producteurs de refléter une certaine image de la France lorsque leurs programmes sont contemporains. Il faut imposer aux producteurs de faire des séries dans lesquelles les gens puissent se reconnaitre".

