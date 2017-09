Une marque de shampoings menace d'attaquer en justice les Marseillais de W9 après un shooting sexy - VIDEO

Le 12 septembre dernier, W9 diffusait un nouvel épisode des "Marseillais VS le reste du monde 2". Dans celui-ci, des candidats réalisaient des shooting photo dans une baignoire avec, à la main, un produit présenté comme un gel douche.

Près de deux semaines après la diffusion de l'épisode, Roland Hurel, le directeur export et distributeur de la marque Sachajuan à l'international, a décidé de pousser un coup de gueule dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. "On est une marque de luxe suédoise, qui s’appuie sur des supports particuliers. En tant que marque de luxe, c'est difficile de se retrouver dans une baignoire avec des gens nus et assez expressifs sur leurs intentions", a-t-il déclaré.

L'invité de Jean-Marc Morandini a indiqué qu'il n'y a eu "aucun placement de produit". "On travaille avec de très belles enseignes (Le Printemps, le Bon Marché...). On a un travail de sélectivité depuis plusieurs années. Cette situation n'est pas compatible avec la marque", a-t-il continué. Et d'ajouter : "Je ne critique pas le programme en lui-même, mais la situation dans laquelle ils ont mis nos produits. Je précise qu'on n'est pas une marque de gel douche, mais une marque de shampooing spécifique".

Roland Hurel précise que l'enseigne est "en train de réfléchir à l'action à mener". "On va voir dans les prochaines heures. Dès lors que l'on se retrouve dans une baignoire avec des gens tout nus, ça casse un peu la marque", a-t-il conclu.

.

Regardez

.