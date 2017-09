Invité de "Morandini Live", le psychanalyste Gérard Miller explique pourquoi il s'est intéressé à la famille Bettencourt - VIDEO

Ce soir, en prime-time, suite au décès de Liliane Bettencourt, France 3 modifiera sa programmation pour diffuser un documentaire inédit de Gérard Miller : "Fortune et infortunes des Bettencourt". Ce matin, le réalisateur du sujet était l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Sur le plateau, le psychanalyste a expliqué les raisons qui l'ont poussé à faire un documentaire sur la famille de la milliardaire.

"Ce n'est pas un hommage, c'est une enquête. J'ai voulu savoir quelle était la logique de cette histoire familiale. Je suis remonté dans le temps. Je commence au début du XXe siècle et je suis le fil à travers les décennies. On comprend ce qu'il s'est passé à l'origine avec le père", explique-t-il.

Gérard Miller, qui a des idées à gauche proches de Jean-Luc Mélenchon, a indiqué qu'il "essaye de comprendre leur vie. Ce qu'il peut se passer dans leur tête et dans leur coeur". "Ça m'a intéressé de comprendre comment cette famille avait pu se déchirer à ce point, et proposer à la France une image aussi violente de leurs rapports", conclut-il.

