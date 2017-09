L'histoire touchante d'un homme de 81 ans qui sort un album de chansons d'amour à l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer

Teddy Mac, 81 ans a enregistré au printemps 2017, un album de chansons d'amour disponible depuis le 21 septembre consacrée à la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer.

L'initiative est d'autant plus touchante que l'homme est atteint de cette maladie depuis 2013.

Pourtant, lorsqu'il chante, ses souvenirs reviennent et cela le ramène à la réalité.C'est pourquoi son fils avait décidé d'immortaliser ses prestations dans des vidéos et décidé de lancer une page Facebook intitulée « The Songaminute Man » .

Mon père a chanté toute sa vie", expliquait Simon McDermott il y a deux ans. Il était chanteur itinérant, se produisant dans des clubs et des bars à travers tout le pays. Même lorsqu'il s'est mis à travailler dans une usine après son mariage, "il a continué à chanter à côté. Son surnom The Singaminute Man, lui vient tout simplement du fait qu'il connaît un très grand nombre chansons", racontait-il.

"Mais ces dernières années sa mémoire s'est beaucoup détériorée. Souvent il ne reconnaît même pas sa famille et a des épisodes très agressifs. cependant, lorsque nous le faisons chanter, il est de retour parmi nous. Ce sont ces moments que nous chérissons"

"Songaminute est une idée inspirée et touchante qui ne se contente pas de lever des fonds vitaux grâce à la charité des gens", commente-t-il sur le site web de l'association. C'est aussi une manière de mettre en lumière l'effet positif de la musique sur les malades d'Alzheimer".

Depuis Teddy est devenu une star et ses vidéos sont devenues virales.

Il vient de signer un contrat avec une maison de disques et d'enregistrer dans les mythiques studios d'Abbey Road à Londres.

Il a donc de mettre sa notoriété au service de cette cause et même reverser une partie des bénéfices pour la recherche contre Alzheimer.