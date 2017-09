Une start-up française arrive à récolter près de 100.000 euros pour lancer un oreiller avec... de l'eau - VIDEO

Hier soir dans "La minute web" sur M6, retour sur cette start-up française qui a décidé de lancer un oreiller nouvelle génération avec... de l'eau ! L'eau change de température toute la nuit pour s'adapter aux cycles du sommeil. De plus en plus de fraîcheur afin de dormir profondément, et de la chaleur pour un réveil en douceur.

Les internautes, emballés par le projet, ont investi en masse afin qu'il puisse voir le jour. Près de 100.000 euros ont été investis.

