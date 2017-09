Surprise : Guy Lagache annonce qu'il quitte C8 et la présentation de ses émissions pour monter sa société de production

C'est une surprise ! Alors que la saison télé vient tout juste de débuter le journaliste Guy Lagache quitte C8 où il animait plusieurs émissions d'information en prime comme "En quête d'actualité" ou "Histoire interdite".

Il annonce ce départ, ce matin dans le Parisien, en précisant que ce départ se fait d'un commun accord avec la chaîne:

"Je suis arrivé au bout de l’aventure et je prends mon envol. La chaîne évolue, elle est très puissante dans le divertissement. Pour moi, c’est le bon moment de passer à autre chose et de poursuivre ma route. J’ai envie d’inventer, de développer, pour expliquer le monde qui bouge. La concurrence est de plus en plus difficile, mais il n'y a jamais eu autant d'attente de la part des citoyens pour comprendre le monde."

Guy Lagache annonce ainsi la création de sa société de production et se lance aussi dans le cinéma en tant qu’auteur-réalisateur, avec un documentaire produit par Bonne Pioche et Echo Studio, distribué par Disney sur la crise de l’eau en Afrique. J'espère partir en repérage d'ici deux ou trois mois."

