Christophe Deloire réélu secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF) pour 5 ans

Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF) depuis 2012, a été réélu pour 5 ans, a annoncé dans un communiqué l'ONG qui oeuvre pour la liberté de la presse dans le monde.

"A la tête de Reporters sans frontières (RSF) depuis 2012, comme directeur général de l'association qui abrite le siège de l'organisation à Paris et comme secrétaire général de RSF International, Christophe Deloire a été réélu à ces deux fonctions" à l'unanimité, a précisé l'ONG.

Sous sa direction, l'organisation de défense du journalisme "a affirmé son statut de leader sur le plan international" et "s'est mobilisée dans les 130 pays où elle a des correspondants", explique RSF, qui précise que ses effectifs ont "été multipliés par deux" depuis 2012. M. Deloire s'est notamment investi ces derniers mois dans des campagnes pour la liberté de la presse en Turquie et la libération de journalistes turcs et étrangers, dont Loup Bureau, reporter français libéré la semaine dernière après plus de 50 jours de détention.