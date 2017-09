France 3 rendra hommage à Liliane Bettencourt ce soir à 20h55 avec un documentaire inédit réalisé par Gérard Miller

Suite au décès de Liliane Bettencourt ce jeudi, France 3 modifie sa programmation ce vendredi soir pour diffuser un documentaire inédit de Gérard Miller : "Fortune et Infortunes des Bettencourt", à la place de "Birkin, Hardy, Sanson, une vie à aimer".

Résumé:

La saga des Bettencourt, du début du XXème siècle à nos jours. Le regard du psychanalyste Gérard Miller sur cette famille aussi mystérieuse que riche, dont il a voulu comprendre l'histoire, discerner la logique, percer les ténèbres et pénétrer le royaume.

L’affaire Bettencourt ! Qui n’en a jamais entendu parler ? Qui ne sait par exemple que Françoise, la fille de Liliane est en guerre depuis des lustres contre un écrivain photographe, François-Marie Banier, à qui sa mère a fait don de plusieurs centaines de millions d’euros ? Et qui n’a entendu dire que dans cette affaire il est question d’argent, de beaucoup d’argent ?

Eté 2010. Affirmant que Liliane Bettencourt a été abusée, Françoise décide de le prouver en remettant à la justice des enregistrements réalisés clandestinement au domicile de sa mère.

Quelques mois plus tard et alors qu’elle avait toujours cultivé la discrétion, Liliane Bettencourt prend à son tour le risque de s’exhiber sur la place publique. Elle ouvre les grilles de son hôtel particulier de la rue Delabordère et fait entrer les caméras de la télévision, acceptant de se laisser interroger sur sa vie privée, sa fortune ou même sa santé mentale.

Les Français découvrent alors la femme la plus riche du monde et son incroyable train de vie. C’est la sidération générale ! Mais qu’est-ce qui en réalité n’aurait jamais dû émerger ? Que les milliardaires sont riches et ne vivent pas comme vous et moi ? Bien évidemment non, car même si les sommes en jeu sont folles, l’affaire Bettencourt n’est pas d’abord une histoire d’argent et ses principaux secrets sont d’une autre nature que financière.

Eh bien voilà, ce sont ces secrets qui m‘ont donné envie de faire ce film. Comprendre l’histoire de cette famille qui ne ressemble à aucune autre, discerner sa logique, percer ses ténèbres, et pénétrer son royaume qui porte le nom d’une marque célèbre d’un bout à l’autre du monde et qui, comme la Tour Eiffel ou le Louvre, semble aujourd’hui faire partie de notre patrimoine.