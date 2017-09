Après le français, l'anglais et l'arabe, la chaîne d'info internationale France 24 lancera mardi une version en espagnol

La chaîne d'info internationale France 24 lancera mardi une version en espagnol, fruit d'un projet en gestation depuis plusieurs années, et qui vient s'ajouter à ses déclinaisons existant en français, anglais et arabe. France 24 en espagnol commencera à émettre mardi à 13H00 heure de Paris (soit 11H00 GMT et 06H00 à Bogota), et proposera pour son lancement six heures de programmes quotidiens (complétés par des émissions en français ou en anglais), afin de couvrir le début et la fin de journée dans les divers pays d'Amérique du Sud et latine, qui forment sa cible principale.

Les programmes en espagnol seront aussi diffusés par des chaînes partenaires. Ce projet de diffuser France 24 dans une quatrième langue était en gestation depuis février 2013, rappelle Marie-Christine Saragosse, la patronne de France Médias Monde, entreprise publique qui regroupe France 24 et la radio RFI. "On a réalisé assez vite qu'on avait trois langues qui marchent bien, le français, l'anglais et l'arabe, avec 55 millions de téléspectateurs mesurés par semaine, en croissance de 31% sur les 5 dernières années, et qu'il n'était pas possible de se passer de l'espagnol, parlé par 500 millions de locuteurs", explique-t-elle à l'AFP.

La chaîne, qui veut conformément à sa mission apporter "un regard français et européen" sur l'actualité, s'est dotée pour sa version hispanophone d'une rédaction multinationale d'une trentaine de journalistes, implantée à Bogota, en Colombie. Outre le réseau mondial de France 24, elle s'appuie également sur RFI, qui émet déjà dans la langue de Cervantes en Amérique latine et a noué des partenariats avec de nombreux médias locaux. "Les deux rédactions ont travaillé main dans la main pour construire le projet", souligne Mme Saragosse. Pour commencer, France 24 en espagnol pourra être captée par près de 7 millions de foyers dans douze pays d'Amérique latine via des câblo-opérateurs, et 12 millions de foyers au Mexique pourront regarder également une partie des programmes. En outre, la chaîne sera diffusée sur le web et des négociations sont en cours avec des diffuseurs aux États-Unis et au Brésil, selon Mme Saragosse.

D'après la dirigeante, qui espère à terme pouvoir étendre les programmes en espagnol, le budget de la chaîne représente 7,3 millions d'euros en année pleine. Lancée en 2006 en français et en anglais, France 24 avait mis en place l'année suivante une chaîne émettant en arabe, d'abord 4 heures par jour puis toute la journée à partir de 2010. Sous ses différentes versions, la chaîne est diffusée 24h/24 auprès de 333 millions de foyers dans plus de 180 pays.