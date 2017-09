Pour Gérard Depardieu, la justice française a "tué" son fils Guillaume: "Tout ça pour deux grammes d'héroïne!"

C'est dans une interview accordée au site américain "The Daily Beast" que Gérard Depardieu s'en prend directement à la justice française. Pour l'acteur, elle est responsable de la mort de son fils Guillaume en 2008.

"Ils ont tué mon fils pour deux grammes d'héroïne. Il y avait une vieille juge haineuse qui voulait tuer mon fils... c'était une juge de Versailles qui voulait vraiment coincer un Depardieu" lâche l'acteur. Et d'ajouter: "Alors, elle s'en est prise à mon fils, mais si elle avait pu, c'est à moi qu'elle aurait passé les menottes...". "Je pense que la justice américaine est meilleure que la justice française.", a-t-il conclu. Cette interview a d'ailleurs été qualifiée de "folle" par son auteur.

Rappelons que Guillaume Depardieu avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement pour usage, importation et trafic d’héroïne, et victime en 1995 d'un grave accident de moto, à la suite duquel il avait subi 18 opérations chirurgicales et passé une année à l'hôpital.

C'est en 2003 que le jeune homme avait pris la décision de se faire amputer la jambe droite. Cinq ans plus tard, le 13 novembre 2008, infecté par un staphylocoque doré, il est décédé des suites d'une pneumonie.