Découvrez les audiences des radios cet été que vient de publier Médiamétrie

Médiamétrie a publié ce matin les audiences réalisées par les radios cet été, en juillet et août.

Et c'est RTL qui arrive en tête des radios généralistes, avec une audience cumulée de 10.6%, un score stable par rapport à il y a un an. La station de la rue Bayard devance ainsi France Inter (9.6%). Europe 1 arrive troisième avec une audience cumulée de 7.3%, contre 6.8% il y a un an à la même période.

Du côté des radios musicales, NRJ arrive en tête avec un score de 9.2%, contre 10% il y a un an.

France Info arrive quant à elle en tête des radios thématiques, avec une audience cumulée de 7.8%.