Avec plus de 49 millions d'abonnés, Karim Benzema est le sportif français le plus puissant sur les réseaux sociaux! Ce chiffre remet ainsi en cause une étude publiée par le Parisien réalisée par NPA Conseil. Le cabinet reconnaît son erreur: « Après vérification, nous devons faire notre mea culpa. Lors de notre relevé de début d’été, nous avions travaillé sur une base moins large d’athlètes (250) dont ne faisait pas partie Karim Benzema. Nous suivrons maintenant sa progression, naturellement, pour notre vague de fin d’année. »

Plus précisément, Karim Benzema totalise plus de 23 millions d'abonnés sur Facebook, plus de 6.5 millions sur Twitter et plus de 20 millions sur Instagram.

A noter que Paul Pogba en réunit 28 millions, et Antoine Griezmann plus de 24 millions.