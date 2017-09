Le mensuel Beaux Arts magazine fait peau neuve ce matin pour son numéro 400 avec le lancement d'une nouvelle formule

Le mensuel Beaux Arts magazine fait peau neuve ce jeudi pour son numéro 400, avec le lancement d'une nouvelle formule, qui figure parmi les multiples projets initiés par son nouveau propriétaire depuis son rachat l'an dernier. Nouveau logo, nouvelle police de caractères et nouvelle mise en page: la maquette du magazine a été totalement refondue, sous l'oeil du très réputé directeur artistique Yorgo Tloupas, qui avait notamment conçu la version française de Vanity Fair.

Des changements qui visent à faciliter la lecture. Au passage, le magazine créé en 1983 gagne 8 pages. De quoi développer, parallèlement à la couverture des arts visuels, deux thématiques: l'art de vivre (avec par exemple des articles sur les séjours culturels et une nouvelle rubrique, "les recettes de l'art", réalisée avec le chef Alain Passard) et le marché de l'art, qui fait désormais l'objet d'un cahier dédié.

Le magazine a augmenté légèrement son prix de vente, passé de 6,90 à 7 euros.

Cette mutation s'inscrit dans la feuille de route mise en oeuvre par le nouveau propriétaire du mensuel, Frédéric Jousset, cofondateur du groupe Webhelp et lui-même mécène et collectionneur, qui a racheté Beaux Arts en mai 2016 à Thierry Taittinger. Son but: faire d'un magazine papier franco-français "un groupe international multisupport", et présent aussi bien en ligne qu'en kiosques, a-t-il expliqué à l'AFP.

