EN DIRECT: La première réaction de Marine Le Pen après le départ de Florian Philippot: "On a essayé de le ramener à la raison"

11h00: «Malgré nos immenses divergences, j’ai toujours pensé qu’il avait du talent, gâché hélas par un népotisme dogmatique», a tweeté Pascal Gannat, ex-responsable régional du FN en Pays-de-la-Loire.

10h58: «Replié sur lui, plein de haine et de morgue», a tancé Jérôme Rivière, ex-député UMP rallié au FN. «Regrettable gâchis dont son ego est seul responsable», a aussi lâché l’eurodéputé Gilles Lebreton.

10h23: Au Figaro, Marine Le Pen a livré sa première réaction après le départ de Florian Philippot. "Il est désolant de voir un tel gâchis ! Quand les choses sont souhaitées, il est difficile de l'empêcher", a-t-elle ajouté avant de préciser "[qu']il y a eu mille tentatives de le ramener à la raison, mais celles-ci ont toujours été rejetées".

"Quand il dit que le Front national a fait le choix d'une ligne en régression terrible, en réalité le Front national n'a fait aucun choix. Le mouvement vient de lancer un débat. Et la seul décision politique qui a été prise depuis la rentrée, c'est un communiqué qu'il a lui-même voté, rappelant que la souveraineté nationale est le pilier de notre combat", continue-t-elle.

10h03: Marine Le Pen «respecte» la «décision» de Florian Philippot de quitter le Front national, mais dénonce une stratégie de «victimisation» après le départ de son vice-président. «Je respecte sa décision mais je conteste formellement l’habillage qu’il effectue et les accusations qu’il porte», a déclaré Mme Le Pen jeudi lors de l’émission «Questions d’info LCP-AFP-Le Monde-franceinfo»

«Le Front s’en remettra sans difficulté», a assuré la députée du Pas-de-Calais qui a assuré être «la plus solide et la mieux placée» pour l’élection présidentielle de 2022. Elle s’est également formellement déclarée candidate à sa succession à la présidence du FN lors du congrès prévu au mois de mars.

09h41: Sur BFMTV, Wallerand de Saint-Just, trésorier du Front national, a confié "regretter" la démission de Florian Philippot



08h37: Sophie Montel annonce sa démission également :

08h35: Nicolas Bay sur Twitter: "Je regrette la décision de Florian Philippot. Il avait évidemment toute sa place au FN mais il fallait qu'il accepte le débat."

08h23: Louis Aliot a réagit sur Twitter: Il déclare: " Le Front National va enfin connaître l'apaisement face à un extrémiste sectaire, arrogant et vaniteux qui tentait de museler notre liberté de débattre. Tous les talents et compétences méprisés par l'amicale des privilégiés à grosse tête vont enfin pouvoir s'exprimer. Un nouveau souffle."

07h40: Ce matin, à 7h40 sur France 2, Florian Philippot annonce: "On m'a annoncé que je suis vice-président de rien. Je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc, évidemment, je quitte le Front national. Le Front national est rattrapé par certains de ses vieux démons. On voit des expressions inquiétantes ressurgir sur la dédiabolisation."

07h02. C'est une vraie sanction.... Marine Le Pen a annoncé ce mercredi soir qu'elle maintenait vice-président du FN Florian Philippot, qui a refusé de quitter la tête de son association Les Patriotes, tout en lui retirant sa délégation.

"Florian Philippot, sollicité par mes soins, n'a pas répondu à la demande de mettre un terme au conflit d'intérêts résultant de sa double responsabilité de vice-président du FN chargé de la stratégie et de la communication et de président de l'association politique Les Patriotes. J'ai pris la décision de lui retirer sa délégation à la stratégie et à la communication. Sa vice-présidence sera, à compter de ce jour, sans délégation", affirme la députée dans un communiqué.

Quelques minutes plus tôt, Florian Philippot avait campé sur sa position sur CNews, refusant de « quitter Les Patriotes » ou « renoncer à (s)es convictions » après une dernière mise en garde de Marine Le Pen mercredi matin. « Et si on veut me démettre et m'empêcher de travailler à la refondation du FN, il faudra le faire. Je le regretterai amèrement », a lancé le vice-président.

L'eurodéputé a dénoncé à la télévision un « prétexte » au moment où, engagé dans un débat de « refondation » depuis la présidentielle, « le FN est en train de changer complètement de ligne, de faire un retour en arrière absolument terrifiant, qui affole des milliers de personnes ».