Philippe Vandel règle son compte à Danse avec les Stars sur TF1: "Ils contactent les plus crevards des crevards !"

Philippe Vandel a accordé une interview au site Ozap et il est interrogé sur sa participation éphémère à Touche pas à mon poste, l'occasion pour lui de régler son compte au casting de Danse avec les stars.

Il affirme: "J'étais très content de faire TPMP, je riais vraiment. Je suis toujours client de l'émission mais elle est devenue davantage dans la déconne, et il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Et pour la rentrée (où l'émission devait se recentrer sur l'analyse et être plus sérieuse, ndlr), je n'ai pas été contacté. Je suis hyper déçu : je n'ai pas non été contacté par "Danse avec les stars", qui contacte même le plus crevard des crevards !"

