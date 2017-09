Le boxeur Jake LaMotta, qui avait inspiré le personnage du film Raging Bull, est mort à l'âge de 95 ans

L'ancien champion du monde des poids moyens Jake LaMotta, qui avait inspiré le personnage du film Raging Bull, est mort mardi à l'âge de 95 ans

Adolescent, LaMotta apprit la boxe dans une maison de correction, au Coxsackie Correctional Institute et fut surnommé « The Bronx Bull » à cause de son agressivité sur le ring selon Wikipedia.

Son premier combat professionnel se déroula le 3 mars 1941, qu’il remporta après 4 rounds, à la décision contre Charley Mackley. Les deux années suivantes, il accumula un grand nombre de victoires et gagna la reconnaissance le 5 février 1943, quand il remporta la victoire à la décision unanime des juges au 10e round contre Sugar Ray Robinson. C’était la deuxième rencontre entre les deux champions et la première défaite de Robinson, en tant que professionnel. Ce match fut élu Surprise de l'année Ring Magazine. Au total, LaMotta et Robinson s’opposèrent à six reprises.

Après sa victoire sur Ray Robinson, LaMotta fut suspendu sept mois pour avoir accepté de perdre face à Billy Fox. Le 16 juin 1949, LaMotta remporta le championnat du monde des poids moyens contre le Français Marcel Cerdan, qui ne put poursuivre à la 10e reprise. Une revanche était prévue mais Cerdan fut tué dans un accident d’avion en octobre alors qu’il partait s’entraîner aux États-Unis pour ce combat. Son dernier combat l’opposa à Al McCoy, qu’il vainquit par KO. Il compte 83 victoires (dont 30 par KO), pour 19 défaites et 4 matchs nuls.

