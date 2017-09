Audiences prime: La série "Alex Hugo" sur France 2 écrase "Esprits criminels" sur TF1 - Le doc de France 3 très faible

France 2 proposait un téléfilm. "Alex Hugo" a attiré 5.287.000 téléspectateurs, soit 23% de part de marché.

Hier soir, TF1 diffusait une série. "Esprits Criminels" a réuni 3.891.000 téléspectateurs, soit 17.7% du public.

M6 programmait "Cauchemar en cuisine". Le magazine a réuni 2.816.000 personnes, soit 13.4% de part de marché.

France 3 diffusait "Hitler et Churchill : le combat de l'aigle et du lion". Le documentaire a attiré 1.694.000 personnes et 7.4% du public.

