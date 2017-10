Concert caritatif: Louane, Shy'm, Nolwenn Leroy, et bien d'autres participeront jeudi à la 6e édition de "Leurs Voix pour l'espoir" à l'Olympia

Le jeudi 12 octobre prochain, à 20h30, la nouvelle édition du concert "Leurs Voix pour l'espoir" aura lieu sur la scène de l'Olympia, à Paris. Pour la sixième année, de nombreux artistes se produiront pour récolter des fonds en faveur de la Fondation A.R.C.A.D et aider la recherche contre le cancer du pancréas.

Sur la scène, le public retrouvera Louane, Tibz, Shy'm, Nolwenn Leroy, Slimane, Michel Fugain, Claudio Capeo, Arcadian, Lisandro, Airnadette, Alma, Gipsy Kings et Chico et de nombreux autres artistes. De nombreuse animateurs télé seront égalements présents pour co présenter la soirée avec Laurie Cholewa, tels que Laurent Weil, Laury Thilleman, Karima Charni, et bien d'autres.

"Parce que le nombre de cancer du pancréas ne cesse d'augmenter, parce que ce cancer est redoutable et que c'est inacceptable, il faut se mobiliser. Ce grand concert festif d'espoir et de partage à pour but de nous aider à récolter des fonds pour la recherche. Aidez-nous à sortir vainqueur de ce combat", explique Laurie Cholewa, la créatrice et la présentatrice de l'événement.

Les bénéfices de ce concert seront reversés à la Fondation A.R.CA.D (Aide et Recherche en Cancérologie Digestive), dédiée au cancer du tube digestif et reconnue d’utilité publique.

A noter que ce concert sera diffusé prochainement sur la chaîne CSTAR.

