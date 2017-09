Chaque jour, 4% des Français regardent de la Vidéo à la demande selon une étude

Chaque jour, 4,4% des Français en moyenne regardent un programme via un service de vidéo à la demande sur abonnement (SVOD), selon une étude inédite publiée par le cabinet NPA Conseil.

Ces spectateurs regardent en moyenne 1,6 programme chaque jour en moyenne, surtout des séries (à 48%). Ils privilégient leur téléviseur (à 62%) pour le regarder, loin devant l'ordinateur (21%) ou la tablette (9%).

"On est dans une phase de banalisation de l'usage de la SVOD, ce n'est plus un service de happy few", a déclaré à l'AFP Philippe Bailly, président de NPA Conseil. Le profil de ces spectateurs de VOD "commence à se rapprocher d'un profil de jeune téléspectateur", dit Philippe Bailly: il devient plus féminin et moins urbain.

Dans 54% des cas, les spectateurs ont visionné ces programmes à plusieurs. Trois quarts des "SVODistes" ont pour habitude d'être des "surconsommateurs de TV", qui regardent le même jour des programmes TV à la demande et aussi en direct, selon le cabinet NPA. Dans une période marquée par la sortie de la 3e saison de la série Narcos, de Netflix, le géant américain domine le marché avec 63% des vidéos regardées devant Canal Play (19%), SFR Play et Amazon Prime (6% chacun).

L'étude a été réalisée du 28 août au 10 septembre par l'institut Harris interactive auprès d'un échantillon de 15.000 internautes à travers un questionnaire quotidien en ligne. Le cabinet NPA compte à terme suivre au quotidien la consommation des programmes de SVOD à travers ce questionnaire.