Le fondateur de l'association Urgence Tchétchénie remercie Cyril Hanouna après sa venue dans "TPMP" en juin dernier

Le 19 juin dernier, au Palace à Paris, l'association Urgence Tchétchénie organisait un concert pour venir en aide aux homosexuels persécutés. De nombreux artistes comme Joyce Jonathan ou encore Christophe Willem avaient participé à l'événement.

Alors que la moitié des places ne s'étaient pas vendues, Guillaume Mélanie, le fondateur de l'association, avait accepté d'être invité sur le plateau de "Touche pas à mon poste" sur C8. Au site de Télé Star, il confie que sa venue "a permis de vendre des places, de recevoir des dons mais aussi des propositions d'hébergement, de parler de la Tchétchénie".

"Cyril Hanouna m'envoie régulièrement des messages pour savoir comment ça avance, si on tient le coup... Et tout ça, il ne le dit pas dans les médias. Je veux bien être très vigilant sur l'homophobie et on a signalé ses dérapages mais on l'a tout a fait pardonné. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup contre l'homophobie", précise-t-il en indiquant que l'animateur est "le dernier des homophobes". "Avant les dérapages, je l'avais déjà eu au moment où ça commençait à déraper en Tchétchénie. Il avait été l'un des premiers avec Yann Barthès à en parler à une heure de grande écoute", ajoute Guillaume Mélanie.

Lors de "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna avait proposé d'acheter 150 places afin de les offrir aux téléspectateurs de "TPMP" (voir ci-dessous).

