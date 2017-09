EXCLU - Le coup de gueule de Christine Kelly dans "Morandini Live" qui interpelle en direct le CSA - VIDEO

Hier, sur son compte Twitter, Christine Kelly évoquait les ouragans Irma et Maria en déclarant que "le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel doit veiller à ce que les médias ne mentent pas à la population". Ce matin, l'ex-membre du CSA était l'invitée, en exclusivité, de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People.

"Je répondais à quelqu'un sur Twitter. Je trouve que ce n'est pas très normal de voir des informations fausses sur le cyclone en disant, par exemple, que c'est du jamais vu alors qu'on a déjà vu des cyclones plus forts que Maria. J'ai vu également des erreurs de localisation. La semaine dernière, j'ai vu que le cyclone était annoncé, à l'antenne, avec le sourire sur une chaîne info. Il y a beaucoup de choses à mettre au point", a-t-elle déclaré en ajoutant que "les médias doivent être stricts sur l'information".

Et Christine Kelly d’ajouter: " le csa fera le bilan de ce qui a été fait et dit sur le cyclone Irma. Je sais qu'il fera son travail", a-t-elle précisé. "Moi, en tant que journaliste, ex-membre du CSA et Guadeloupéenne, ce sont les trois raisons qui font que je suis assez révoltée par ce qu'il se passe à la télévision".

"Aujourd'hui, on a une certaine défiance des médias. On a de moins en moins confiance aux médias. La télévision doit être stricte sur l'information face aux fake-news et aux rumeurs. Aujourd'hui, je tire un signal d'alarme ! [...] On a envie de se demander : demain, quand il y aura autre chose, est-ce qu'on peut faire confiance aux médias ?".

.

Regardez

.