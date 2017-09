Quand Jean-Luc Mélenchon voyage en business vers la Réunion... laissant les autres députés de La France Insoumise en classe éco - VIDEO

Le week-end dernier, Jean-Luc Mélenchon et des députés de La France Insoumise se sont rendus à La Réunion. Quelques heures après avoir atterri, la députée Danièle Obono était l'invitée hier de CNews.

Au début de l'émission, elle a confirmé que le candidat à la dernière élection présidentielle a voyagé en classe business alors que les autres députés étaient assis en classe économique. "Parfois il voyage en classe éco, parfois non. C'est quand même un voyage d'au moins 10 heures", a lâché Danièle Obono. Avant de préciser que "Jean-Luc Mélenchon voyage aussi en classe économique ou en seconde classe quand il prend le train".

En 2013, Jean-Luc Mélenchon faisait une confidence sur ses voyages en avion. "Quand je voyage, je voyage en classe affaires. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos à la classe économique", expliquait-il. Et de continuer : "Ils vous mettent comme des sardines là-dedans. C'est une honte ! Le transport aérien, les trois quarts du temps, est extrêmement désagréable. Ne me dites pas le contraire".

