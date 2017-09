Le maire de Béziers Robert Ménard au coeur d'une polémique à cause d'une affiche associant baisse de dotations de l’État et violences conjugales

A Béziers, Robert Ménard est au coeur d'une nouvelle polémique à cause d'affiches placardées dans la ville sur lesquelles on peut lire: "L’État étrangle nos communes" ou encore "Dotations, emplois aidés, logement, subventions... L’État étrangle nos communes #çaFaitMal". Cette association entre la baisse de dotations de l’État et les violences conjugales a en effet provoqué la colère du préfet de l'Hérault. L'image est également pointé du doigt, on peut y voir un homme en colère, en train d'étrangler une jeune femme blonde, la tête renversée.

"Cette affiche est scandaleuse. Elle exalte la violence et la haine" a fustigé le préfet, Pierre Pouëssel, dans un communiqué. Et d'ajouter: "Elle contient tous les ingrédients d'un populisme de caniveau que le maire de Béziers cultive sans vergogne".

Le Mouvement des jeunes socialistes de l'Hérault, très en colère également, demande le retrait de cette campagne, et dénonce les "représentations sociales sexistes, propres au patriarcat" utilisées par Robert Ménard. "A banaliser encore plus qu’ils ne le sont déjà les comportements de violences et de domination des hommes envers les femmes, cette campagne est complice", peut-on lire dans le communiqué.