Plus de 2,2 millions d'euros récoltés hier soir sur France 2 lors de la grande soirée de solidarité avec la Guadeloupe - Vidéo

France 2 a décidé de bouleverser sa grille de programmes pour organiser et proposer en direct hier soir, à partir de 20h55, un grand concert de soutien et de solidarité pour la reconstruction et l’aide aux populations des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, dévastées par l’ouragan Irma. Cette mobilisation s'est faite dans le cadre de l’appel à la solidarité orchestré par la Fondation de France, largement relayé sur les antennes du groupe.

"Ce soir, grâce à votre générosité, la Fondation de France a récolté près de 2,2 millions d'euros, c'est une très belle somme qui permettra de financer beaucoup d'opérations sur le terrain pour que les Antilles relèvent la tête au plus vite", a annoncé en clôturant la soirée Stéphane Bern, qui co-animait le spectacle avec Marie-Sophie Lacarrau.