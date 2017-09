EN DIRECT - Séisme à Mexico: Tremblement de terre de magnitude 7,1 - Plusieurs immeubles en feu - Au moins 49 morts

23h00: Nouveau bilan porté à 49 morts

22h55: Le président américain Donald Trump a tweeté son soutien aux habitants de Mexico. "Que Dieu bénisse les gens de Mexico. Nous sommes avec vous et nous serons là pour vous", a tweeté le président, dont les relations avec le Mexique sont exécrables. Début septembre, il s'était vu reprocher d'avoir attendu plusieurs jours avant d'offrir ses condoléances après un terrible séisme dans le sud du pays, qui avait fait une centaine de morts.

22h54: Le maire de Mexico précise que des incendies se sont déclarés dans plusieurs immeubles de la ville, après le séisme, et que des personnes sont bloquées dans ces immeubles en feu.

22h47: Un nouveau bilan fait désormais état d'au moins 42 morts (Associated Press)

Several gas leaks in Mexico City's Reforma Avenue after earthquake. People walking in all directions to get away. Shouts of "no smoking!" pic.twitter.com/h4t9gelcd7