EN DIRECT - Séisme à Mexico: Au moins 217 personnes dont 21 enfants ont péri lors du violent tremblement de terre de magnitude 7,1

09h53: Les secouristes s'activaient mercredi pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres à Mexico, frappée la veille par un très fort séisme qui a fait au moins 217 morts dans le centre du Mexique, dont 21 enfants ensevelis sous leur école.

"Pour le moment, on dénombre 217 morts", dont 86 dans la capitale mexicaine, a écrit sur Twitter le directeur de la Protection civile, Luis Felipe Puente, révisant à la baisse un précédent bilan qui faisait état de 248 morts.

09h48: Plusieurs institutions de la capitale, dont l’aéroport et l’université nationale autonome de Mexico (Unam), l’une des principales d’Amérique latine, ont annoncé sur leur compte Twitter la suspension de leurs activités pour inspecter les bâtiments. Les écoles dans la capitale ont été évacuées et fermées. L’aéroport a rouvert quelques heures après.

09h45: De nombreux habitants de Mexico, ne pouvant retourner dans leurs logements endommagés et redoutant les répliques, ont passé la nuit dans la rue, sous des tentes ou dans des abris de fortune, pendant que les sauveteurs professionnels ou volontaires s’affairaient sans discontinuer.

«Les forces armées et la police fédérale travailleront sans repos jusqu’à ce que toutes les possibilités de retrouver des survivants soient épuisées», a déclaré sur Twitter le ministre de l’Intérieur, Miguel Angel Osorio.

09h30: En larmes, des parents d’élèves portés disparus attendaient dans l’angoisse près des ruines de l’établissement. Victime d’une crise de nerfs, une mère a dû être soignée par une équipe médicale, selon une journaliste de l’AFP sur place.

Plusieurs parents participaient également aux recherches, formant une chaîne pour évacuer les gravats dans des récipients en plastique, aux côtés des sauveteurs aidés de chiens et d’instruments destinés à détecter les sons à travers les décombres.

07h56: Le bilan au Mexique ne cesse de s'alourdir. Il est maintenant de 224 morts dont au moins 21 enfants.

06h50: Selon le président Enrique Pena Nieto, 27 bâtiments se sont effondrés ou partiellement écroulés à Mexico dont une école où 21 enfants ont trouvé la mort. Des personnes étaient prisonnières de plusieurs bâtiments qui ont pris feu après ce tremblement de terre, a déclaré un responsable de la protection civile.

"Je suis bouleversée, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer, c'est le même cauchemar qu'en 1985", a déclaré le maire de la capitale Georgina Sanchez, 52 ans, en pleurs sur une place de Mexico. "C'était assez fort. Les bâtiments ont commencé à bouger… Les gens étaient très nerveux. J'ai vu une femme qui s'est évanouie. Les gens étaient en train de courir", a témoigné de son côté Alfredo Aguilar, 43 ans.

06h45: Ce que l'on sait ce matin:

Au moins 150 personnes ont péri mardi lors d'un violent séisme de magnitude 7,1 qui a secoué le centre du Mexique, dont la capitale, 32 ans jour pour jour après celui de 1985 qui avait fait plus de 10.000 morts. Le bilan provisoire du gouvernement mexicain comptabilise les décès répartis sur plusieurs Etats, voisins de Mexico, où l'on comptait 36 morts: Puebla (29), Morelos (64) et l'Etat de Mexico (neuf). L'épicentre du séisme, qui s'est produit à 13H14 locales (18H14 GMT), a été situé à la frontière de l'Etat de Puebla et Morelos (centre), à 51 km de profondeur, selon le centre géologique américain USGS.

Cette mégapole de 20 millions d'habitants a tremblé au milieu des cris, des pleurs et des crises de nerfs. Cette nouvelle secousse intervient quelques jours à peine après un tremblement de terre de 8,2 dans le sud du pays qui avait fait une centaine de morts début septembre.

Des vidéos postées sur les réseaux sociaux témoignaient de la violence des secousses, d'effondrements d'immeubles et même d'une forte explosion dans un bâtiment. Des images saisissantes publiées par des touristes naviguant à Xochimilco, zone lacustre du sud de Mexico, montraient de fortes vagues se former et secouer les embarcations sur ces canaux d'ordinaire calmes.

Mardi 19 septembre

23h00: Nouveau bilan porté à 49 morts

22h55: Le président américain Donald Trump a tweeté son soutien aux habitants de Mexico. "Que Dieu bénisse les gens de Mexico. Nous sommes avec vous et nous serons là pour vous", a tweeté le président, dont les relations avec le Mexique sont exécrables. Début septembre, il s'était vu reprocher d'avoir attendu plusieurs jours avant d'offrir ses condoléances après un terrible séisme dans le sud du pays, qui avait fait une centaine de morts.

22h54: Le maire de Mexico précise que des incendies se sont déclarés dans plusieurs immeubles de la ville, après le séisme, et que des personnes sont bloquées dans ces immeubles en feu.

22h47: Un nouveau bilan fait désormais état d'au moins 42 morts (Associated Press)

22h32: Un premier bilan fait état d'au moins 2 morts

21h42: Dans le quartier central de la Roma, au moins un immeuble était effondré, a constaté l'AFP. Mardi matin, les autorités avaient organisé un exercice de simulation à destination de la population.

21h30: L'aéroport international de Mexico a annoncé sur son compte Twitter la suspension de son activité.

"On nous rapporte des immeubles endommagés", a tweeté le gouverneur de l'Etat de Puebla, Tony Gali.

21h22: Selon le centre géologique américain USGS, l'épicentre de ce séisme se situait dans l'Etat de Puebla (centre), proche de la capitale, à 51 km de profondeur

21h15: Un séisme de magnitude 7,1 a secoué ce soir Mexico, provoquant des scènes de panique dans cette mégapole de 20 millions d'habitants, 32 ans jour pour jour après le puissant tremblement de terre de 1985 qui avait fait plus de 10.000 morts.