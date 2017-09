La bande dessinée "Les Cahiers d'Esther, histoires de mes 12 ans" de Riad Sattouf bientôt adaptée an série animée sur Canal +

A l’occasion de la parution le 2 novembre 2017 des "Cahiers d'Esther, histoires de mes 12 ans" (Allary Editions), 3ème volume de la série de bandes dessinées créée par Riad Sattouf, CANAL+ annonce sa collaboration avec l’auteur pour une version animée de l'ouvrage, à découvrir au printemps 2018 sur CANAL+.

Dessinateur, auteur, réalisateur, Riad Sattouf brosse, à travers le quotidien d’Esther -une jeune fille qui existe réellement et lui rapporte les anecdotes qui jalonnent ses journées- la vie ordinaire d’une adolescente, de son premier téléphone portable à son hamster Manuela en passant par la cour de récré ou les élections présidentielles. Avec 220 000 exemplaires vendus en France (volumes 1&2), traduits en 7 langues, c’est la première fois que Les Cahiers d'Esther seront adaptés à la télévision.

Le projet de Riad Sattouf est de suivre Esther de ses 10 ans à sa majorité, au rythme d’un album par an, dont chaque planche est prépubliée dans L’Obs.

"Ayant fait Les Gobelins en cinéma d'animation, Les Cahiers d'Esther est ma première expérience dans le dessin animé! J'ai souhaité conserver les mêmes partis pris graphiques que dans les albums, ainsi que les mêmes histoires. Chaque album d'Esther couvre une année. L'idée est que la saison 1 des Cahiers d'Esther animés suivent la même structure globale! J'aimerais qu'il y ait une saison par année, une saison par album! Les voix sont interprétées par des enfants de l'âge des personnages. J'aimerais ainsi que les comédiens grandissent avec leurs rôles! Comme dans Game of Thrones quoi! L'idée des Cahiers d'Esther, qui sont inspirés de faits réels, est de montrer un humain grandir et évoluer dans le temps" a indiqué l'auteur.

Les Cahiers d’Esther : série animée de 52x2’, co-écrite par Riad Sattouf et Dorothée Lachaud, co-produite par Folimage, Les Compagnons du cinéma et Les Films du Futur, co-réalisée par Riad Sattouf et Mathias Varin, à découvrir au printemps 2018 sur CANAL+."