Découvrez les 1ères images de l'émission "A l'état sauvage" avec Shy'm au Népal qui sera diffusée le lundi 9 octobre sur M6 - VIDEO

En juin dernier, Shy'm était partie au Népal pour les besoins du tournage de "A l'état sauvage" sur M6.

Cette nouvelle édition inédite du programme sera diffusée le lundi 9 octobre en prime-time.

Ils sont célèbres... chanteurs, comédiens, humoristes... leur vie est confortable et citadine. Pour la première fois de leur vie, ils vont vivre une expérience totalement inédite et particulièrement difficile : le temps d'une semaine, un artiste célèbre va vivre le quotidien hors norme et inconfortable du plus grand explorateur au monde, Mike Horn. Ils vont se confronter à l'hostilité de la nature avec le minimum nécessaire pour survivre.