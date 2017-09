Emission spéciale de "Quotidien" le vendredi 13 octobre à 23h15 sur TF1 sur les images qui ont marqué la rentrée

Le vendredi 13 octobre prochain à 23h15, Yann Barthès présentera une nouvelle émission spéciale de "Quotidien".

Pour cette première émission de la saison sur TF1, retour avec toute l’équipe de Quotidien sur les événements qui ont marqué la rentrée.

Reportages, interviews, chroniques...Yann Barthes et toute l’équipe partageront leurs coups de cœur et mettront à l'honneur les personnalités qui ont fait l’actualité de cette rentrée.

En plateau, de nombreux invités et un grand témoin « fil rouge » de l’émission.