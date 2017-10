La "Nouvelle Star" fera son retour sur M6 le mercredi 1er novembre avec Shy'm aux commandes

La "Nouvelle Star" est de retour sur M6 ! La chaine vient de dévoiler la date du lancement de la nouvelle saison du célèbre télé-crochet : le mercredi 1er novembre.

Les candidats passeront devant un jury composé de la chanteuse Coeur de Pirate, de l'auteur-compositeur-interprète Benjamin Biolay, de la conseillère en image Nathalie Noennec et du producteur Dany Synthé. A la présentation de cette nouvelle saison, les téléspectateurs d'M6 retrouveront Shy'm.

Grande première, les épisodes de casting seront cette année marqués par de nombreuses séquences inédites et surprises pour les candidats. Parmi elles, les jurés et Shy’m iront notamment à la rencontre de certains postulants, chez eux, pour leur annoncer en personne que leur candidature à l’émission a été retenue. Un grand moment d’émotion pour les heureux élus et une motivation supplémentaire pour certains, qui parfois inscrits par leurs proches n’auraient peut-être pas osé sauter le pas sans cette visite inopinée.

Nouvel enjeu incontournable, le “STARPASS” permettra cette année au jury de propulser dès les castings jusqu’à 5 talents “coup de cœur” parmi les 15 derniers candidats ! Positionnés sous la table, quatre petits boutons permettront aux jurés de manifester ce coup de cœur lors d’une prestation. Mais pour décrocher un STARPASS, il faudra tous les convaincre !

De nouvelles épreuves viendront pimenter la toujours très redoutée étape du Théâtre, qui se déroulera pour la première fois dans une salle de concert, et pas des moindres : l’“Élysée Montmartre”. Enfin, les primes en public, à la majestueuse “Cité du Cinéma”, seront marqués par une nouvelle mécanique qui verra les pouvoirs des jurés décuplés.

A noter qu'en seconde partie de soirée, M6 programmera "Nouvelle Star, ça continue", présentée par Érika Moulet et Lola Dubini. Une occasion de découvrir toutes les coulisses : un jury qui se lâche en loge, des interviews décalées dans les foyers pour débriefer les candidats, mais aussi les moments qu’il ne fallait pas rater c’est tout cela et bien plus encore notamment grâce à l’œil déjanté de Lola Dubini, la “youtubeuse” star qui dans sa “Lola Box” nous fait vivre des moments complètement inédits.

Pour mémoire, "La Nouvelle Star" a été lancée en 2003 sur M6. La chaîne diffusera le programme durant huit saisons avec, à la présentation, Benjamin Castaldi, Virginie Efira et Virginie Guilhaume. En 2012, C8 proposait le célèbre télé-crochet sur son antenne. Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi et Laurie Cholewa s'étaient succédés à l'animation.

