EXCLU - Morandini Live: Le nutritionniste Jean-Michel Cohen dénonce en direct les "bidonnages" dans l'émission "Top Chef" sur M6

Ce matin, Jean-Michel Cohen était l'invité de "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Le diététicien a évoqué les émissions de cuisine qui sont diffusées sur les chaînes françaises et il n'a pas été tendre sur le plateau de Jean-Marc Morandini.

Le nutritionniste a révélé les coulisses des émissions de cuisine. "J'ai participé une fois à une émission de cuisine [Top Chef, ndlr]. J'ai goûté un plat et il n'était pas bon. Je n'ai pas pu le dire à l'antenne. Dans mon oreillette, j'avais une personne qui a vu ma grimace et qui m'a dit 'fais attention, sois positif'. Je n'ai plus jamais participé à ce genre d'émissions", a-t-il précisé.

Jean-Michel Cohen a également indiqué que, dans ces émissions de cuisine, si le plat du candidat est raté, le plat en question est préparé rapidement par une doublure afin qu'il soit présentable à la télévision. "Ce n'est pas de l'arnaque, ça se fait dans toutes les émissions de cuisine", a-t-il estimé.

