Audiences 20h: Anne-Sophie Lapix reste très puissante sur France 2 à plus de 5.1 millions mais TF1 à 6 millions

Hier soir, sur France 2, Anne-Sophie Lapix entamait sa troisième semaine aux commandes du 20H.

Et deux semaines après ses premiers pas, la journaliste continue de rassembler les téléspectateurs.

Hier soir, ce sont plus de 5 millions de personnes qui ont suivi le rendez-vous. Plus précisément, 5.172.000 téléspectateurs étaient devant le 20h de France 2 hier soir, soit 22% du public.

Sur TF1, l'édition de Gilles Bouleau est arrivée leader, avec 6.026.000 téléspectateurs, soit 25.7% du public. A noter que le différentiel de 854.000 téléspectateurs entre les deux JT est au-dessus de l'écart moyen habituel entre les deux 20h.