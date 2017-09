Madonna se souvient des attentats de Paris et son hommage place de la République: " Je n'oublierai jamais cette nuit, jamais..." - VIDEO

Le 13 novembre 2015, Paris a été la cible de plusieurs attentats, dont une attaque au Bataclan, qui ont fait 130 morts. Quelques heures plus tard, Madonna s'était rendue place de la République afin de rendre hommage aux victimes en chantant, mais aussi pour passer un message fort.

Dans une interview au Parisien, elle se souvient de ce moment: "Je pense que c'était bien de revenir près du lieu où avaient eu lieu les événements. Un monument symbolique, national."

Et d'ajouter: "Nous voulions y clamer que nous ne céderions pas à la peur et, après toute cette violence et ces souffrances, apporter de la paix, de l'énergie, de la joie."

"Je n'oublierai jamais cette nuit, jamais...", a-t-elle conclu.