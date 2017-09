L'actrice de "Grey's Anatomy" Kate Walsh révèle avoir été opérée d'une tumeur au cerveau

Kate Walsh, plus connue sous le nom du docteur Addison Montgomery dans "Grey's Anatomy", révèle avoir eu une tumeur au cerveau il y a deux ans. Dans une interview accordée à Cosmopolitain, la comédienne confie: "Les mots "tumeur au cerveau" ne m'avaient jamais traversé l'esprit. J'ai été faire une IRM. Et quand on vous dit que le radiologue veut vous voir, vous savez que c'est sérieux."

Kate Walsh se souvient notamment, que parmi les symptômes, elle avait du mal à se concentrer, des migraines, et se sentait épuisée: "Je pouvais boire cinq tasses de café et ne pas me réveiller." . "Je cherchais mes mots, mes idées, je ne savais plus les finir.", a-t-elle ajouté.

Avec les examens, les médecins ont découvert une tumeur de cinq centimètres de long, "la taille d'un petit citron" explique-t-elle, poussant sur son lobe frontal gauche. Comme la tumeur était bénigne, il a subit une opération. Et à partir de ce moment là, "le brouillard était levé", confie l'actrice.

"J'ai changé mon style de vie. Dans mon métier, travailler 17 heures par jour est habituel. Maintenant, je sais que j'ai besoin de 7 à 8 heures de sommeil. Le sommeil a été une grande partie de mon rétablissement.", confie-t-elle.