Déprogrammation: Ce soir, France 2 va consacrer son prime à une grande émission de solidarité avec les Antilles face aux ouragans

France 2 a décidé de bouleverser sa grille de programmes pour organiser et proposer en direct ce soir, à partir de 20h55, un grand concert de soutien et de solidarité pour la reconstruction et l’aide aux populations des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, dévastées par l’ouragan Irma et au moment ou un autre ouragan Maria est en train de se diriger vers les Antilles en catégorie 5..

Cette soirée événement sera présentée par Stéphane Bern et Marie-Sophie Lacarrau, en direct du Casino de Paris.

Parmi les invités qui participeront à ce concert géant on peut citer Laurent Voulzy, Patrick Bruel, Nolwenn Leroy, Jacob Desvarieux du groupe Kassav, Mariejosée Alie, Claudio Capeo, Philippe Lavil, Louisy Joseph, Carla Bruni, Imany, Alain Souchon, Raphaël, Chimène Badi, Julie Zenati, MC Solaar, Shy'm, Bernard Lavilliers, Michel Fugain, Thierry Cham, Arcadian, Slimane, Amir...