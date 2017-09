Donald Trump veut organiser aux USA un défilé militaire à l'image de celui auquel il a assisté le 14 juillet en France

Le président américain, qui a rencontré son homologue français Emmanuel Macron en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies lundi à New York, a dit avoir chargé l'ancien général John Kelly, secrétaire général de la Maison-Blanche, de réfléchir à ce défilé militaire de troupes américaines.

"Essentiellement du fait de ce que j'ai vu, (je pense que) nous pourrions faire quelque chose comme cela le 4 juillet à Washington, sur Pennsylvania Avenue. Nous y réfléchissons effectivement", a-t-il déclaré. Donald Trump a qualifié lundi le défilé militaire français du 14-Juillet d'"un des plus formidables" qu'il ait jamais vu, et a dit -non sans rire- vouloir "essayer de faire mieux encore".