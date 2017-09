Christine Angot accusée d'avoir relayé des "fake news" à l'antenne lors de son interview face à Alexis Corbière chez Ruquier - Vidéo

Samedi soir, dans "On n'est pas couché", devant Alexis Corbière, Christine Angot, a affirmé que la candidate de la France Insoumise dans l'Essonne "a accueilli pour le second tour, sans rien dire les voix de Dieudonné, qui s'était désisté pour elle."

Des propos qui ont choqué Alexis Corbière mais surtout mis en colère Farida Amrani, la fameuse candidate. Elle le clame dans un message adressé à Christine Angot qu'elle vient de publier sur son compte Twitter:

"Je sais que l'émission est coutumière des Fake news, votre prédécesseure n'en était pas en reste, je vois que vous êtes dans la continuité, dommage

Monsieur M'Bala M'Bala (Dieudonné) a obtenu 3,8% des suffrages exprimés et n'a donc pas pu se maintenir au second tour. Contrairement à ce que vous avez affirmé à plusieurs reprises, il ne s'est donc jamais désisté en ma faveur car cela est tout simplement impossible. J'ai dénoncé et refusé de participer au cirque médiatique de notre circonscription(...) Les voix des électeurs n'appartiennent à personne, ils votent en conscience, et sont libres de se reporter ou pas sur tel ou tel candidat (...) D'ailleurs, étiez-vous dans l'isoloir pour vérifier que les électeurs de M. M'Bala M'Bala ne se sont pas reportés sur M. Valls ?"

Il faut également préciser que selon le code électoral, un candidat ne peut en effet se désister au profit d'un autre candidat au second tour qu'à la condition d'avoir obtenu au moins 12,5% des voix au premier tour.

En réalité, après vérification, Dieudonné avait simplement appelé ses électeurs à soutenir Farida Amrani sans que celle-ci ne donne son avis sur cet appel.

Regardez l'échange