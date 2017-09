Michèle Laroque et Muriel Robin bientôt en couple ... dans une comédie pour le cinéma!

Hier matin, Michèle Laroque était l'invitée de l'émission "Laissez-vous tenter" sur RTL. La comédienne a révélé qu'avec Muriel Robin, elles vont faire une tournée avec la pièce "Elles s'aiment".

Le duo ne s'arrêtera pas là : les comédiennes vont tourner un film ensemble, inspiré de la pièce. "On est en train de l'écrire. On voudrait le tourner l’année prochaine", a-t-elle déclaré sur RTL avant de donner plus de détails sur ce long-métrage. Il s'agira d'une "comédie sur un couple que nous formons Muriel et moi, où moi j’ai du mal à l’assumer".

"C’était la première fois qu’on jouait Muriel et moi sur scène… On a une force ensemble. On a eu envie d’écrire un film là-dessus, sur comment, vis-à-vis d’une famille, on assume les choses", a-t-elle continué en précisant qu'elle attend que son premier film intitulé "Brillantissime" sorte en janvier prochain au cinéma "avant de commencer à écrire autre chose".

