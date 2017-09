Disparition du journaliste Paul Wermus à l'âge de 71 ans

Le journaliste et chroniqueur Paul Wermus est décédé lundi 18 septembre à l'âge de 71 ans.

La nouvelle a été annoncée par son ami l'écrivain André Bercoff sur Twitter. "Paul Wermus est parti. Un formidable ami, un infatigable journaliste, un dispensateur de chaleur humaine. Juste quelqu'un de vraiment bien", a-t-il déclaré sur le réseau social.

Ancien des "Grosses Têtes" sur RTL, Paul Wermus était aussi connu pour ses nombreuses apparitions en tant que chroniqueur dans les émissions de Laurent Ruquier, avec qui il était ami. Durant sa longue carrière, le journaliste a également collaboré aux journaux et magazines France Soir, VSD et Le Figaro.

Le journaliste a publié des ouvrages comme "Indiscrétions" (Le Rochers, 2004), "L'Almanach Wermus " (Pharos, 2005) ou encore "Tout ce que vous n'avez jamais lu" (David Reinharc, 2011).

"La direction et l’ensemble des collaborateurs de France 3 Paris Ile-de-France s’associent à la peine de sa famille et de ses proches, et leur présentent leurs plus sincères condoléances", précise la chaîne dans un communiqué.

