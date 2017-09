Audiences Access: Sept à huit leader sur TF1 mais Delahousse sur France 2 et Ardisson sur C8 progressent en une semaine

La guerre en access est intéressante depuis que Laurent Delahousse et Thierry Ardisson ont lancé leurs nouvelles émissions la semaine dernière.

C'est TF1 avec Sept à Huit qui domine l'access avec 3.391.000 et 20,7% de part de marché. L'édition nationale du 19/20 et deuxième avec 2.378.000 personnes et 12,1% de part de marché alors que Laurent Delahousse sur France 2 passe la barre des 2 millions avec 2.063.000 et 11,6% de part de marché.

Du côté de C8, Les terriens du dimanche progressent également avec 628.000 personnes devant leur écran et 2,9% de part de marché.