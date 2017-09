Brigitte Bardot révoltée par l'abattage rituel: "Je pourrais tuer pour empêcher ça, mais je ne suis pas raciste !" - Regardez

Brigitte Bardot a accordé une interview exclusive aux Terriens du dimanche sur C8. Face à FOG, il a interrogé la star qui est réfugiée à Saint Tropez et elle s'élève contre l'abattage rituel:

"Je suis très remonté contre certains journalistes et politiques qui me traînent dans la boue car ils me traitent de raciste car je suis contre l'abattage rituel. J'en envie de vomir, c'est dégueulasse... Saigner les animaux sans les étourdir et en faire une tradition. Je crois que je pourrais tuer pour empêcher ce massacre. C'est un massacre d'innocents... On les fait souffrir au nom d'une connerie qui est moyenâgeuse, qui date de millénaires et qui n'a pas évoluée."